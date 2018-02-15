"Зенит" объявил о переходах Оздоева и Набиуллина
Защитник Эльмир Набиуллин и полузащитник Магомед Оздоев перешли из "Рубина" в "Зенит", сообщает официальный сайт клуба.
Детали трансферов и личных контрактов игрока пока не разглашаются.
22-летний Набиуллин выступал за "Рубин" с 2013 года, провел за клуб 98 матчей и забил 4 гола. За сборную России сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.
25-летний Оздоев выступал за "Рубин" с 2014 года, провел за клуб 104 матча и забил 9 голов. Сдавался в аренду "Тереку". Ранее играл за "Локомотив". За сборную России сыграл 11 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12