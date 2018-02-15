"Зенит" объявил о переходах Оздоева и Набиуллина

Защитник Эльмир Набиуллин и полузащитник Магомед Оздоев перешли из "Рубина" в "Зенит", сообщает официальный сайт клуба.

Детали трансферов и личных контрактов игрока пока не разглашаются.

22-летний Набиуллин выступал за "Рубин" с 2013 года, провел за клуб 98 матчей и забил 4 гола. За сборную России сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

25-летний Оздоев выступал за "Рубин" с 2014 года, провел за клуб 104 матча и забил 9 голов. Сдавался в аренду "Тереку". Ранее играл за "Локомотив". За сборную России сыграл 11 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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