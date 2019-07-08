"Зенит" объявил о переходе хавбека "Рубина" под музыку из "Санта-Барбары"

Теги зенит санкт-петербургрубиналексей суторминтрансферы

"Зенит" объявил о переходе хавбека "Рубина" под музыку из "Санта-Барбары"
Полузащитник казанского "Рубина" Алексей Сутормин стал игроком петербургского "Зенита".

Клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе игрока в официальном Twitter, представив его роликом под музыку из легендарного сериала "Санта-Барбара".

"Алексей Сутормин возвращается в "Зенит"! Сине-бело-голубые и "Рубин" достигли соглашения о переходе полузащитника. Соглашение с игроком рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один год", - сообщает пресс-служба "Зенита".

25-летний Сутормин - воспитанник "Зенита". В прошлом сезоне он выступал за "Оренбург", а несколько дней назад перешел в "Рубин". На переходе хавбека в "Зенит" настоял лично главный тренер команды Сергей Семак.

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