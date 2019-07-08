"Зенит" объявил о переходе хавбека "Рубина" под музыку из "Санта-Барбары"
Полузащитник казанского "Рубина" Алексей Сутормин стал игроком петербургского "Зенита".
Клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе игрока в официальном Twitter, представив его роликом под музыку из легендарного сериала "Санта-Барбара".
"Алексей Сутормин возвращается в "Зенит"! Сине-бело-голубые и "Рубин" достигли соглашения о переходе полузащитника. Соглашение с игроком рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один год", - сообщает пресс-служба "Зенита".
Алексей Сутормин возвращается в «Зенит»!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 8 июля 2019 г.
Сине-бело-голубые и «Рубин» достигли соглашения о переходе полузащитника. Соглашение с игроком рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один год.
Подробности: https://t.co/yRWflZwOCw pic.twitter.com/BdoIn64GoY
25-летний Сутормин - воспитанник "Зенита". В прошлом сезоне он выступал за "Оренбург", а несколько дней назад перешел в "Рубин". На переходе хавбека в "Зенит" настоял лично главный тренер команды Сергей Семак.
Не пропустите: Три российских клуба поборются за хавбека сборной Уругвая. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ накажет Неймара, который не прибыл на предсезонный сбор
-
"Динамо" нацелилось на защитника сборной Бразилии
-
В России появились в продаже фарфоровые фигурки с изображениями Кокорина и Мамаева
-
Три российских клуба поборются за хавбека сборной Уругвая
-
Гризманн будет лишаться 4% зарплаты за каждый пропущенный день сборов "Атлетико"
Лента новостей
-
Кот-д'Ивуар победил Мали благодаря голу Заа и вышел в 1/4 финала Кубка Африки
-
1
"Рубин" иронично поблагодарил Сутормина, который перешел в "Зенит"
-
2
Четвертый игрок "Зенита" за неделю перешел в "Сочи"
-
"Тоттенхэм" продлил контракты с двумя основными игроками
-
У Балотелли возникли неприятности с итальянской полицией
-
ПСЖ накажет Неймара, который не прибыл на предсезонный сбор
-
Эрнандес: "Было бы здорово, если бы Гризманн стал игроком "Баварии"
-
"Зенит" объявил о переходе хавбека "Рубина" под музыку из "Санта-Барбары"
-
"Эвертон" готов заплатить 35 миллионов евро за форварда "Барселоны"
-
1
"Аякс" объявил о продлении контракта с Тадичем
-
"Лестер" совершил рекордный трансфер в истории, купив Тилеманса
-
"Динамо" нацелилось на защитника сборной Бразилии
-
Нето прокомментировал свой переход в "Барселону"
-
"Аугсбург" объявил о переходе бывшего защитника "Спартака"
-
"Барселона" представила нового вратаря команды
-
"Урал" креативно представил форму на новый сезон
-
Косиельни может вернуться во Францию
-
"Реал" хочет отказать "Атлетико" и продать Хамеса в "Наполи"
-
"Бавария" представила Эрнандеса, который был куплен за 80 миллионов евро
-
В России появились в продаже фарфоровые фигурки с изображениями Кокорина и Мамаева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20