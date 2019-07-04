"Зенит" объявил о переходе Полоза в "Сочи"



Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз перешел в "Сочи", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта футболиста не разглашаются.

27-летний Полоз выступает за "Зенит" с 2017 года. Всего он провел за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне форвард играл за "Рубин" на правах аренды. Ранее он также играл за "Локомотив" и "Ростов". За сборную России сыграл 19 матчей и забил три гола. Обладатель Кубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.

Не пропустите: Дзюба высказался о новой форме "Зенита". | http://soccernews.ru