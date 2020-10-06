"Зенит" объявил о продаже Ригони в "Эльче". Испанский клуб сообщал об аренде

Теги зенит санкт-петербургэльчеэмилиано ригонитрансферы

"Зенит" объявил о продаже Ригони в "Эльче". Испанский клуб сообщал об аренде

Полузащитник Эмилиано Ригони перешёл из "Зенита" в "Эльче", однако пока непонятно, на каких условиях.

Испанский клуб в ночь на вторник объявил об аренде 27-летнего футболиста до завершения нынешнего сезона.

Утром "сине-бело-голубые" подтвердили уход хавбека, но в пресс-релизе питерцев указано, что речь идёт о полноценном трансфере.

Ригони выступал за "Зенит" с августа 2017 года, сыграл 62 матча, забил 12 голов и сделал 9 ассистов. Сдавался в аренду "Аталанте" и "Сампдории". Его рыночная стоимость - 4,5 миллиона евро.

Не пропустите: Кузяев продолжит карьеру в "Зените". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Американская модель намерена возобновить судебный процесс над Роналду

Американская модель намерена возобновить судебный процесс над Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов