"Зенит" объявил о продаже Ригони в "Эльче". Испанский клуб сообщал об аренде

Полузащитник Эмилиано Ригони перешёл из "Зенита" в "Эльче", однако пока непонятно, на каких условиях.

Испанский клуб в ночь на вторник объявил об аренде 27-летнего футболиста до завершения нынешнего сезона.

Утром "сине-бело-голубые" подтвердили уход хавбека, но в пресс-релизе питерцев указано, что речь идёт о полноценном трансфере.

Ригони выступал за "Зенит" с августа 2017 года, сыграл 62 матча, забил 12 голов и сделал 9 ассистов. Сдавался в аренду "Аталанте" и "Сампдории". Его рыночная стоимость - 4,5 миллиона евро.

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