"Зенит" объявил о продлении контракта с двумя игроками

Теги зенит санкт-петербургюрий жирковмихаил кержаков

"Зенит" объявил о продлении контракта с двумя игроками

"Зенит" на своём официальном сайте подтвердил продление контрактов с вратарём Михаилом Кержаковым и защитником Юрием Жирковым.

Оба футболиста заключили соглашения с "сине-бело-голубыми" до лета 2020 года.

35-летний Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года, сыграл 79 матчей, забил 2 мяча и сделал 10 ассистов.

32-летний Кержаков выступает за "Зенит" с 2015 года, сыграл 20 матчей и пропустил 17 голов.

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