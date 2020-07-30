"Зенит" объявил о продлении контракта с Дзюбой

Нападающий Артём Дзюба продлил контракт с питерским "Зенитом", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили соглашение по схеме "2+1", то есть новый договор рассчитан на два года и имеет опцию пролонгации ещё на один сезон.

31-летний Дзюба выступает за "сине-бело-голубых" с лета 2015 года, сыграл 176 матчей, забил 73 гола и сделал 54 ассиста.

В составе "Зенита" форвард выиграл шесть трофеев - 2 титула РПЛ, 2 Кубка и 2 Суперкубка России.

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