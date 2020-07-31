"Зенит" объявил о продлении контракта с ещё одним ветераном

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков подписал новый договор с питерским клубом.

Стороны продлили действующее соглашение до следующего лета с опцией продления ещё на один сезон.

33-летний Кержаков выступает за "Зенит" с июня 2015 года, сыграл 38 матчей и пропустил 32 гола.

Ранее "Зенит" объявил о заключении нового контракта с 36-летним Юрием Жирковым.

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