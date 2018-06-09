"Зенит" объявил о продлении контракта с Жирковым

Полузащитник Юрий Жирков подписал новый контракт с "Зенитом", сообщает официальный сайт клуба.

34-летний футболист заключил с "сине-бело-голубыми" соглашение до лета 2019 года.

Жирков выступает за "Зенит" с января 2016 года, сыграл 67 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи.

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