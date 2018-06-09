"Зенит" объявил о продлении контракта с Жирковым

Теги зенит санкт-петербургюрий жирков

"Зенит" объявил о продлении контракта с Жирковым

Полузащитник Юрий Жирков подписал новый контракт с "Зенитом", сообщает официальный сайт клуба.

34-летний футболист заключил с "сине-бело-голубыми" соглашение до лета 2019 года.

Жирков выступает за "Зенит" с января 2016 года, сыграл 67 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи.

Не пропустите: Агент Хамшика прокомментировал слухи об интересе "Зенита". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов