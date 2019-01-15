"Зенит" объявил о расставании с опытным защитником

Защитник Евгений Чернов покинул "Зенит", сообщает официальный сайт клуба.

Санкт-Петербургский клуб поблагодарил футболиста за сотрудничество и пожелал удачи в дальнейшей карьере. Чернов стал свободным агентом и сможет перейти в новый клуб бесплатно.

26-летний Черной выступал за "Зенит" с 2016 года, провел за клуб 13 матчей и отдал три результативные передачи. Сдавался в аренду "Тосно". Ранее играл за "Тосно", "Газовик", "Химик" и "Енисей". Сыграл три матча за юношескую сборную России. Обладатель Кубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.

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