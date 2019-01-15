"Зенит" объявил о расставании с опытным защитником
Защитник Евгений Чернов покинул "Зенит", сообщает официальный сайт клуба.
Санкт-Петербургский клуб поблагодарил футболиста за сотрудничество и пожелал удачи в дальнейшей карьере. Чернов стал свободным агентом и сможет перейти в новый клуб бесплатно.
26-летний Черной выступал за "Зенит" с 2016 года, провел за клуб 13 матчей и отдал три результативные передачи. Сдавался в аренду "Тосно". Ранее играл за "Тосно", "Газовик", "Химик" и "Енисей". Сыграл три матча за юношескую сборную России. Обладатель Кубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10