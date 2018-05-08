"Зенит" объявил о расставании с ветераном команды

Полузащитник Виктор Файзулин покинет "Зенит", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2019 года.

Стоит отметить, что из-за травмы в последний раз хавбек выходил на поле в сентябре 2015 года.

Футболист проведет автограф-сессию перед матчем 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск", а после его окончания совершит круг почета по стадиону "Санкт-Петербург".

32-летний Файзулин выступал за "Зенит" с 2007 года, провел за клуб 228 матчей, забил 26 мячей и отдал 31 результативную передачу. В составе клуба он трижды становился чемпионом страны, завоевывал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

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