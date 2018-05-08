"Зенит" объявил о расставании с ветераном команды

Теги зенит санкт-петербургвиктор файзулин

"Зенит" объявил о расставании с ветераном команды

Полузащитник Виктор Файзулин покинет "Зенит", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2019 года.

Стоит отметить, что из-за травмы в последний раз хавбек выходил на поле в сентябре 2015 года.

Футболист проведет автограф-сессию перед матчем 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск", а после его окончания совершит круг почета по стадиону "Санкт-Петербург".

32-летний Файзулин выступал за "Зенит" с 2007 года, провел за клуб 228 матчей, забил 26 мячей и отдал 31 результативную передачу. В составе клуба он трижды становился чемпионом страны, завоевывал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Не пропустите: "Зенит" забанил фаната, который поздравил клуб в выходом в Лигу Европы. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 29 60
2 Спартак Москва 29 56
3 ЦСКА Москва 29 55
4 Краснодар 29 53
5 Зенит Санкт-Петербург 29 50
6 Уфа 29 40
7 Арсенал Тула 29 39
8 Ахмат 29 38
9 Динамо Москва 29 37
10 Урал 29 37
11 Рубин 29 37
12 Ростов 29 34
13 Амкар 29 34
14 Анжи 29 24
15 Тосно 29 24
16 СКА Хабаровск 29 13
Полная таблица

топ-5 тегов