"Зенит" объявил о трансфере Адамова
Фото твиттер "Зенита"
Правый защитник "Урала" Арсен Адамов официально стал игроком питерского "Зенита".
"Сине-бело-голубые" объявили о договорённости по поводу трансфера 22-летнего футболиста за неназванную сумму.
Игрок пройдёт углублённое медицинское обследования в Санкт-Петербурге, после чего заключит с новым клубом контракт до лета 2026 года.
Адамов выступал за "Урал" с января 2021 года, сыграл 28 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.
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