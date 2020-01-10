"Зенит" объявил о выходе футболистов из отпуска

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"Зенит" объявил о выходе футболистов из отпуска

Сегодня, 10 января, игроки питерского "Зенита" проходят медобследование после выхода из отпуска.

Сообщается, что суммарно процедуры продлятся три дня, после чего команда отправится в Катар на первые зимние тренировочные сборы.

Напомним, что по итогам 19 туров "Зенит" уверенно лидирует в РПЛ, набрав 45 очков.

Из евросоревнований "сине-бело-голубые" уже вылетели, а в 1/4 финала Кубка России сыграют с "Ахматом".

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