"Зенит" объявил об аренде Нуралы Алипа
Фото: инстаграм "Зенита"\Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" и "Кайрат" достигли соглашения об аренде защитника Нуралы Алипа. Футболист сборной Казахстана присоединился к сине-бело-голубым на правах аренды с правом выкупа до конца 2022 года.
Напомним, что в январе Алип был приглашен на просмотр в петербургский клуб во время сборов. Там он забил два гола в матчах Atlantic Cup против "Мидтьюлланна" и "Брондбю".
В прошедшем 2021 году он сыграл 25 матчей в чемпионате Казахстана.
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