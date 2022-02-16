"Зенит" объявил об аренде Нуралы Алипа

Фото: инстаграм "Зенита"\Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" и "Кайрат" достигли соглашения об аренде защитника Нуралы Алипа. Футболист сборной Казахстана присоединился к сине-бело-голубым на правах аренды с правом выкупа до конца 2022 года.

Напомним, что в январе Алип был приглашен на просмотр в петербургский клуб во время сборов. Там он забил два гола в матчах Atlantic Cup против "Мидтьюлланна" и "Брондбю".

В прошедшем 2021 году он сыграл 25 матчей в чемпионате Казахстана.

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