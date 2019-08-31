"Зенит" объявил об аренде Осорио

Теги зенит санкт-петербургпортуйордан осорио

"Зенит" объявил об аренде Осорио

Защитник "Порту" Йордан Осорио стал игроком "Зенита".

Как сообщает сайт клуба, арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Предположительно, сумма выкупа 25-летнего футболиста составит 9 миллионов евро.

В российском клубе венесуэлец будет выступать под 4-м номером.

Осорио перешел в "Порту" в 2017 году. За время проведенное в клубе он провел всего один матч.

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