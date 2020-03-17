"Зенит" объявил об отмене тренировочного процесса
В питерском "Зените" приняли решение временно не проводить тренировки, сообщает официальный сайт клуба.
Занятий не будет до 22 марта. "Сине-бело-голубые" пошли на такой шаг на фоне приостановки розыгрыша РПЛ до 10 апреля.
Напомним, что все футбольные турниры России ушли на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса.
"Зенит" по итогам 22 туров уверенно лидирует в Премьер-лиге, опережая "Локомотив" и "Краснодар" на 9 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20