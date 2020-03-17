"Зенит" объявил об отмене тренировочного процесса

В питерском "Зените" приняли решение временно не проводить тренировки, сообщает официальный сайт клуба.

Занятий не будет до 22 марта. "Сине-бело-голубые" пошли на такой шаг на фоне приостановки розыгрыша РПЛ до 10 апреля.

Напомним, что все футбольные турниры России ушли на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса.

"Зенит" по итогам 22 туров уверенно лидирует в Премьер-лиге, опережая "Локомотив" и "Краснодар" на 9 очков.

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