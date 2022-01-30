"Зенит" объявил об уходе Азмуна
Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен
Пресс-служба петербургского "Зенита" на официальном сайте объявила о переходе иранского нападающего Сердара Азмуна в леверкузенский "Байер".
Сумма трансфера не разглашается. Футболист заключил с немецким клубом контракт до лета 2027 года.
27-летний Азмун выступал за "Зенит" с 2019 года. Всего он провел за клуб из Санкт-Петербурга 104 матча во всех турнирах, забил 62 гола и отдал 23 результативные передачи. Ранее играл за "Рубин", "Ростов" и вновь "Рубин". За сборную Ирана сыграл 60 матчей и забил 39 мячей. 3-кратный чемпион России, обладатель Кубка России, 2-кратный обладатель Суперкубка России.
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|Шальке
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|Аугсбург
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