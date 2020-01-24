"Зенит" объявил об уходе Краневиттера

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"Зенит" объявил об уходе Краневиттера

Полузащитник Матиас Краневиттер покидает "Зенит", сообщает пресс-служба питерского клуба.

В публикации "сине-бело-голубых" указано, что стороны договорились о дальнейшем продолжении карьеры футболиста.

При этом название будущей команды аргентинца не называется. Скорее всего, речь идёт о мексиканском "Монтеррее".

26-летний Краневиттер выступал за "Зенит" с августа 2017 года, сыграл 52 матча и сделал 3 ассиста.

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