"Зенит" объявил состав на тренировочный сбор в Испании

Пресс-служба питерского "Зенита" опубликовала список игроков, которые отправились на тренировочный сбор в Марбелью.

В Испании "сине-бело-голубые" будут готовиться к ответному стыковому матчу плей-офф Лиги Европы против "Бетиса", а также возобновлению сезона РПЛ.

Стоит отметить возвращение в состав вратаря Станислава Крицюка, который из-за травмы не играл со 2 ноября, а также отсутствие Деяна Ловрена, продолжающего восстановление от повреждения в Санкт-Петербурге.

Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров;

Защитники: Вячеслав Караваев, Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Нуралы Алип, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Дуглас Сантос;

Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо;

Нападающие: Артём Дзюба, Юри Алберто, Иван Сергеев.

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