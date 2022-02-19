"Зенит" объявил состав на тренировочный сбор в Испании
Пресс-служба питерского "Зенита" опубликовала список игроков, которые отправились на тренировочный сбор в Марбелью.
В Испании "сине-бело-голубые" будут готовиться к ответному стыковому матчу плей-офф Лиги Европы против "Бетиса", а также возобновлению сезона РПЛ.
Стоит отметить возвращение в состав вратаря Станислава Крицюка, который из-за травмы не играл со 2 ноября, а также отсутствие Деяна Ловрена, продолжающего восстановление от повреждения в Санкт-Петербурге.
Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров;
Защитники: Вячеслав Караваев, Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Нуралы Алип, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Дуглас Сантос;
Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо;
Нападающие: Артём Дзюба, Юри Алберто, Иван Сергеев.
Не пропустите: Гендиректор "Зенита" Медведев оценил результат матча с "Бетисом". | http://soccernews.ru
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