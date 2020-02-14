"Зенит" объявил состав на третий сбор

Тренерский штаб "Зенита" определился со списком футболистов, которые примут участие в третьем зимнем сборе команды.

Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Александр Васютин;

Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой;

Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Эмилиано Ригони;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Даниил Шамкин.

Напомним, что третий сбор "Зенита" пройдёт в Турции с 14 по 22 февраля. "Сине-бело-голубых" ожидают контрольные матчи с "Аланией", "Кайратом", "Ислочью" и минским "Динамо".

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