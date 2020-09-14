"Зенит" обыграл "Арсенал" и вышел на 1-е место в РПЛ

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"Зенит" обыграл "Арсенал" и вышел на 1-е место в РПЛ

В матче 7-го тура чемпионата России петербургский "Зенит" на своем поле обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:1. Победу петербуржцам принесли голы Андрея Мостового, Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева. В составе "канониров" отличился Юрий Ковалев.

Благодаря победе "Зенит" вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Арсенал" остался на 14-й позиции.

"Зенит" Санкт-Петербург - "Арсенал" Тула - 3:1 (2:0)
Голы: Мостовой, 25 - 1:0, Дзюба, 31 - 2:0, Ковалев, 60 - 2:1, Оздоев, 88 - 3:1

"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос, Круговой, Караваев, Ловрен, Барриос, Мостовой (Сутормин, 84), Оздоев, Малком (Ерохин, 84), Дзюба, Азмун (Жирков, 76).

"Арсенал": Нигматуллин, Беляев, Бауэр, Бурлак, Громыко (Пантелеев, 58), Ткачев, Кангва, Костадинов, Кангва, Ковалев, Хлусевич (Сокол, 58).

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