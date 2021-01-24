"Зенит" обыграл белорусский клуб в товарищеском матче
Петербургский "Зенит" в товарищеском матче обыграл солигорский "Шахтер" со счетом 2:0. Встреча состоялась в рамках учебно-тренировочного сбора в Дубае.
Победу российскому клубу принесли голы Далера Кузяева и Сердара Азмуна.
"Зенит" (Санкт-Петербург) — "Шахтер" (Солигорск) — 2:0 (2:0)
Голы: Кузяев, 7 - 1:0, Азмун, 33 - 2:0
"Зенит": Одоевский (Кержаков, 51), Ловрен, Хотулев, Жирков, Вендел, Мусаев, Малком, Сутормин, Кузяев, Азмун, Погорелов (Крапухин, 67).
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