"Зенит" обыграл ЦСКА в центральном матче РПЛ
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде обыграл московский ЦСКА со счетом 2:0.
На 34-й минуте счет открыл Клаудиньо, а в компенсированное время отличился Андрей Мостовой.
"Зенит", набрав 36 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 24 очками остался на шестой позиции.
ЦСКА – "Зенит" - 0:2 (0:1)
Голы: Клаудиньо, 34 - 0:1, Мостовой, 90+4 - 0:2
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол, Обляков, Дзагоев (Ахметов, 65), Зайнутдинов, Мухин, Заболотный, Эджуке (Чалов, 66).
"Зенит": Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Кузяев (Круговой, 67), Барриос, Азмун (Дзюба, 67), Малком, Клаудиньо.
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