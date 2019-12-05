"Зенит" обыграл "Динамо" и поднялся не 3-е место в таблице молодёжного первенства

Теги зенит санкт-петербургдинамо москва

"Зенит" обыграл "Динамо" и поднялся не 3-е место в таблице молодёжного первенства

"Зенит" минимально переиграл "Динамо" в матче 19-го тура молодежного первенства.

Победный гол за сине-бело-голубых забил Вадим Симутенков, сын тренера "Зенита" Игоря Симутенкова.

"Зенит - мол." - "Динамо - мол." -  1:0 (1:0)

Гол: Симутенков, 29 (пенальти) - 1:0

Таким образом, "Зенит" с 33 баллами поднялся на 3 место в турнирной таблице. "Динамо", несмотря на поражение, продолжает лидировать в первенстве.

А еще: Семак рассказал о трансферных планах "Зенита"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Греческий АЕК предложил Слуцкому контракт на 1,5 года

СМИ: Греческий АЕК предложил Слуцкому контракт на 1,5 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 42
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 Краснодар Краснодар 18 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 18 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 22
8 Уфа Уфа 18 22
9 Спартак Москва Спартак Москва 18 22
10 Урал Урал 18 21
11 Ахмат Ахмат 18 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 18 18
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов