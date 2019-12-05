"Зенит" обыграл "Динамо" и поднялся не 3-е место в таблице молодёжного первенства

"Зенит" минимально переиграл "Динамо" в матче 19-го тура молодежного первенства.

Победный гол за сине-бело-голубых забил Вадим Симутенков, сын тренера "Зенита" Игоря Симутенкова.

"Зенит - мол." - "Динамо - мол." - 1:0 (1:0)

Гол: Симутенков, 29 (пенальти) - 1:0

Таким образом, "Зенит" с 33 баллами поднялся на 3 место в турнирной таблице. "Динамо", несмотря на поражение, продолжает лидировать в первенстве.

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