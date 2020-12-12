"Зенит" обыграл "Динамо" и вышел на чистое первое место в РПЛ

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" обыграл московское "Динамо" со счетом 3:1. Победу питерцам принесли дубль Артема Дзюбы и гол Сердара Азмуна. В составе гостей отличился Николай Комличенко.

Благодаря победе "Зенит" вышел на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. "Динамо" с 30 очками осталось на 4-й позиции.

"Зенит" Санкт-Петербург "Динамо" Москва - 3:1 (2:0)

Голы: Дзюба, 14 - 1:0, Дзюба, 34 (с пенальти) - 2:0, Комличенко, 56 (с пенальти) - 2:1, Азмун, 84 - 3:1

"Зенит": Лунев, Дуглас Сантос, Ловрен, Ракицкий, Барриос, Сутормин, Оздоев (Чистяков, 61), Вендел, Малком (Кузяев, 71), Дриусси (Азмун, 70), Дзюба.

"Динамо": Шунин, Ордец, Паршивлюк, Варела, Евгеньев, Фомин (Каборе, 54), Лесовой (Комличенко, 54), Нойштедтер, Шиманьски, Грулев (Игбоун, 67), Моро.

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