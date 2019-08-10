"Зенит" обыграл "Динамо", "Краснодар" переиграл "Рубин"
В рамках 5-го тура РПЛ "Динамо" проиграло "Зениту", а "Краснодар" одержал победу над "Рубином".
"Динамо" - "Зенит" 0:2
Голы: Дзюба, 10 - 0:1, Оздоев, 88 - 0:2
"Динамо": Шунин (Лещук, 14), Паршивлюк, Шуньич, Рауш, Рыков, Юсупов, Каборе, Шиманьски, Жоаозиньо (Н`Жи, 46), Шейдаев, Панченко (Грулев, 64).
"Зенит": Лунев, Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Смольников, Оздоев, Барриос, Сутормин (Жирков, 64), Дзюба, Азмун (Ригони, 90), Дриусси (Малком, 46).
Предупреждения: Жоаозиньо (26), Оздоев (35), Азмун (39), Панченко (56), Сутормин (59), Рыков (60), Юсупов (69).
Удаление: Юсупов (80).
"Краснодар" - "Рубин" 1:0
Гол: Игнатьев, 17 - 1:0
"Краснодар": Сафонов, Спайич, Мартынович, Петров, Стоцкий, Кабелла (Рамирес, 89), Камболов, Вандерсон (Сулейманов, 78), Триндаде, Намли, Игнатьев (Берг, 67).
"Рубин": Дюпин, Сорокин, Степанов, Уремович, Данченко, Кварацхелия (Акбашев, 76), Коновалов, Подберезкин (Макаров, 49), Давиташвили, Башкиров (Марков, 83), Кьяртанссон.
Предупреждения: Кабелла (13), Намли (18), Давиташвили (24), Уремович (66), Сулейманов (80), Коновалов (90).
Удаление: Намли (45).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Краснодар
|5
|10
|3
|ЦСКА Москва
|4
|9
|4
|Ростов
|4
|8
|5
|Локомотив Москва
|4
|7
|6
|Рубин
|5
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Арсенал Тула
|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Тамбов
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Оренбург
|5
|1
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1