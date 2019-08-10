"Зенит" обыграл "Динамо", "Краснодар" переиграл "Рубин"

Теги зенит санкт-петербургдинамо москвакраснодаррубин

"Зенит" обыграл "Динамо", "Краснодар" переиграл "Рубин"

В рамках 5-го тура РПЛ "Динамо" проиграло "Зениту", а "Краснодар" одержал победу над "Рубином".

"Динамо" - "Зенит" 0:2

Голы: Дзюба, 10 - 0:1, Оздоев, 88 - 0:2

"Динамо": Шунин (Лещук, 14), Паршивлюк, Шуньич, Рауш, Рыков, Юсупов, Каборе, Шиманьски, Жоаозиньо (Н`Жи, 46), Шейдаев, Панченко (Грулев, 64).

"Зенит": Лунев, Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Смольников, Оздоев, Барриос, Сутормин (Жирков, 64), Дзюба, Азмун (Ригони, 90), Дриусси (Малком, 46).

Предупреждения: Жоаозиньо (26), Оздоев (35), Азмун (39), Панченко (56), Сутормин (59), Рыков (60), Юсупов (69).

Удаление: Юсупов (80).


"Краснодар" - "Рубин" 1:0

Гол: Игнатьев, 17 - 1:0

"Краснодар": Сафонов, Спайич, Мартынович, Петров, Стоцкий, Кабелла (Рамирес, 89), Камболов, Вандерсон (Сулейманов, 78), Триндаде, Намли, Игнатьев (Берг, 67).

"Рубин": Дюпин, Сорокин, Степанов, Уремович, Данченко, Кварацхелия (Акбашев, 76), Коновалов, Подберезкин (Макаров, 49), Давиташвили, Башкиров (Марков, 83), Кьяртанссон.

Предупреждения: Кабелла (13), Намли (18), Давиташвили (24), Уремович (66), Сулейманов (80), Коновалов (90).

Удаление: Намли (45).

Читайте также: "Оренбург" ушёл от поражения в матче с "Тамбовом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории чемпионатов России

Дзюба вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории чемпионатов России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Краснодар Краснодар 5 10
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4 9
4 Ростов Ростов 4 8
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 4 7
6 Рубин Рубин 5 7
7 Урал Урал 4 7
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 4 7
9 Ахмат Ахмат 4 6
10 Спартак Москва Спартак Москва 4 5
11 Динамо Москва Динамо Москва 5 5
12 Уфа Уфа 4 4
13 Тамбов Тамбов 5 4
14 Крылья Советов Крылья Советов 4 3
15 Оренбург Оренбург 5 1
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов