"Зенит" обыграл "Эльче" в товарищеском матче

В рамках испанского тренировочного сбора питерский "Зенит" провёл товарищеский матч с "Эльче". "Сине-бело-голубые" во втором тайме дважды поразили ворота соперника и праздновали итоговую победу. Голы в свой актив записали Илья Воробьев и Леон Мусаев.

"Эльче" (Испания) – "Зенит" (Россия) - 0:2

Голы: Воробьев, 60 - 0:1, Мусаев, 90 - 0:2.

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