"Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка России

В финальном матче Кубка России "Зенит" одержал победу над "Химками".

Единственный гол в матче забил Артем Дзюба, реализовавший пенальти на 83-й минуте.

Напомним, что "Зенит" также стал чемпионом России. Таким образом, в матче за Суперкубок России "Зениту" будет противостоять "Локомотив", занявший второе место в РПЛ.

"Зенит" - "Химки" 1:0

Гол: Дзюба (пен), 83 - 1:0

"Зенит": Кержаков, Караваев, Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос (Дриусси, 76), Барриос, Оздоев (Жирков, 76), Кузяев, Малком (Шатов, 89), Дзюба, Азмун (Сутормин, 89).

"Химки": Лантратов, Тихий, Гапон, Данилкин, Смирнов (Кухарчук, 65), Боженов, Трошечкин, Корян (Алиев, 81), Мартусевич, Полярус (Конате, 88), Дядюн (Барков, 64).

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