"Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка России
В финальном матче Кубка России "Зенит" одержал победу над "Химками".
Единственный гол в матче забил Артем Дзюба, реализовавший пенальти на 83-й минуте.
Напомним, что "Зенит" также стал чемпионом России. Таким образом, в матче за Суперкубок России "Зениту" будет противостоять "Локомотив", занявший второе место в РПЛ.
"Зенит" - "Химки" 1:0
Гол: Дзюба (пен), 83 - 1:0
"Зенит": Кержаков, Караваев, Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос (Дриусси, 76), Барриос, Оздоев (Жирков, 76), Кузяев, Малком (Шатов, 89), Дзюба, Азмун (Сутормин, 89).
"Химки": Лантратов, Тихий, Гапон, Данилкин, Смирнов (Кухарчук, 65), Боженов, Трошечкин, Корян (Алиев, 81), Мартусевич, Полярус (Конате, 88), Дядюн (Барков, 64).
Читайте также: "Зенит" хотел провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Арбитр Федотов о пенальти в матче "Зенит" - "Химки": "Это симуляция"
-
"Зенит" обошел "Спартак" по победам в Кубке России
-
"Зенит" второй раз в своей истории завоевал золотой дубль
-
ЦСКА попал в групповой этап Лиги Европы, "Динамо" - в квалификацию
-
Фанаты киевского "Динамо" выразили протест против назначения Луческу, задействов памятник Лобановскому
-
"Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка России
-
Лаллана близок к уходу в другой клуб АПЛ
-
"Севилья" хочет арендовать хавбека "Реала"
-
Халк может вернуться в "Порту"
-
Дембеле занимается на базе, пока все футболисты "Барселоны" в отпуске
-
Погребняк задумался над завершением карьеры
-
Орлов не исключает возможного перехода Кокорина в "Спартак"
-
"Галатасарай" вступил в борьбу за Манджукича
-
Ибрагимович обратился к хейтерам
-
Стали известны сроки восстановления Мбаппе
-
Тер Штеген может пропустить до четырёх месяцев из-за травмы колена
-
"Сочи" объявил о переходе нападающего "Спартака"
-
1
"Интер" хочет подписать Месси в 2021 году
-
ЦСКА определился с позициями, требующими усиления этим летом
-
Смолов ведёт переговоры с турецким топ-клубом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22