"Зенит" обыграл клуб из Европы в товарищеском матче

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"Зенит" обыграл клуб из Европы в товарищеском матче

"Зенит" продолжает подготовку во второй части сезона и в товарищеском матче обыграл норвежский "Сарпсборг". Победу петербургскому клубу принесли голы Эльмира Набиуллина и Эмилиано Ригони.

"Зенит" – "Сарпсборг" Норвегия – 2:1 (1:0)
Голы "Зенита": Набиуллин, 2 - 1:0, Ригони, 64 - 2:0

"Зенит" (1-й тайм): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Набиуллин, Мак, Мусаев, Барриос, Маркизио, Дриусси, Дзюба.

"Зенит" (2-й тайм): Кержаков, Жирков, Нету, Маммана, Анюков, Воробьев, Краневиттер, Оздоев, Эрнани, Заболотный, Ригони.

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