"Зенит" обыграл "Краснодар" и стал чемпионом России

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"Зенит" обыграл "Краснодар" и стал чемпионом России

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 4:2 и стал чемпионом России. Победу петербургскому клубу принесли дубль Азмуна, а также голы Дзюбы и Сутормина. В составе "быков" отличился Уткин, который сделал дубль.

"Краснодар" – "Зенит" - 2:4 (1:2)
Голы: Азмун, 5 - 0:1, Уткин, 29 - 1:2, Дзюба, 45 (с пенальти) - 1:2, Уткин, 50 - 2:2, Азмун, 52 - 2:3, Сутормин, 72 - 2:4

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Петров, Рамирес, Панталеао, Ольссон, Вандерсон, Вильена (Сулейманов, 69), Газинский, Уткин, Берг.

"Зенит": Лунев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Караваев, Кузяев (Сутормин, 66), Барриос, Оздоев (Жирков, 46), Малком, Азмун (Дриусси, 66), Дзюба.

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