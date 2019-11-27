"Зенит" обыграл "Лион" в домашнем матче Лиги Чемпионов

"Зенит" обыграл "Лион" в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Счет был открыт на 42-й минуте форвардом Артемом Дзюбой. В конце тайма, на 84-й минуте, Магомед Оздоев удвоил преимущество.

"Зенит" - "Лион" - 2:0 (1:0)

Голы: Дзюба, 42 - 1:0, Оздоев, 84 - 2:0

"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос, Караваев, Иванович, Ракицкий, Барриос, Оздоев, Кузяев(Сутормин,90), Дзюба, Азмун (Ерохин, 83), Дриусси (Жирков, 81).

"Лион": Антони Лопеш, Андерсен (Гуири, 83), Денайер, Дюбуа, Марсело, Траоре, Рен-Аделаид, Корне (Шерки, 75), Тузар, Марсал (Коне, 58), Дембеле.

В турнирной таблице группы G "Зенит" занимает 2 место, имея в активе 7 очков. "Лион" с таким же количеством баллов располагается на 3 месте.

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" сыграет с "Бенфикой", "Лион" встретится с "Лейпцигом". Матчи состоятся 10 декабря.

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