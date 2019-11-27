"Зенит" обыграл "Лион" в матче Юношеской лиги УЕФА
В матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА "Зенит" обыграл "Лион" со счетом 3:1. Победу российскому клубу принесли голы Шамкина, Косарева и Кравцова. В составе французов отличился да Сильва.
Несмотря на успех, "Зенит" по-прежнему занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы G. Российский клуб потерял шансы на выход в плей-офф.
"Зенит" U-19 Россия – "Лион" U-19 Франция - 3:1 (2:0)
Голы: Шамкин, 19 - 1:0, Косарев, 37 - 2:0, Кравцов, 46 - 3:0, да Сильва, 90 - 3:1
"Зенит": Одоевский, Вахания, Молчан, Прохин, Смирнов (Бычков, 82), Ногтев (Симдянкин, 61), Кравцов, Щетинин, Симутенков (Каргинов, 82), Шамкин (Князев, 45), Косарев.
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