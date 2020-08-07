"Зенит" обыграл "Локомотив" и завоевал Суперкубок России
В матче за Суперкубок России "Зенит" одержал победу над "Локомотивом".
Открыл счет в матче на 14-й минуте Артем Дзюба. На 69-й минуте Магомед Оздоев удвоил преимущество питерского клуба. Спустя три минуты "Локомотив" отыграл один гол с помощью Ведрана Чорлуки.
Напомним, что в минувшем сезоне "Зенит" выиграл чемпионат и Кубок России.
"Зенит" - "Локомотив" 2:1
Голы: Дзюба, 14 - 1:0, Оздоев, 69 - 2:0, Чорлука, 72 - 2:1
"Зенит": Кержаков, Ловрен, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев (Ерохин, 88), Малком (Мостовой, 81), Азмун (Ригони, 90), Дзюба (Жирков, 81), Дриусси (Мусаев, 88).
"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Магкеев (Жемалетдинов, 69), Чорлука, Игнатьев, Миранчук (Рыбчинский, 81), Баринов, Миранчук, Крыховяк, Серкейра, Эдер (Смолов, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22