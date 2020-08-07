"Зенит" обыграл "Локомотив" и завоевал Суперкубок России

В матче за Суперкубок России "Зенит" одержал победу над "Локомотивом".

Открыл счет в матче на 14-й минуте Артем Дзюба. На 69-й минуте Магомед Оздоев удвоил преимущество питерского клуба. Спустя три минуты "Локомотив" отыграл один гол с помощью Ведрана Чорлуки.

Напомним, что в минувшем сезоне "Зенит" выиграл чемпионат и Кубок России.

"Зенит" - "Локомотив" 2:1

Голы: Дзюба, 14 - 1:0, Оздоев, 69 - 2:0, Чорлука, 72 - 2:1

"Зенит": Кержаков, Ловрен, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев (Ерохин, 88), Малком (Мостовой, 81), Азмун (Ригони, 90), Дзюба (Жирков, 81), Дриусси (Мусаев, 88).

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Магкеев (Жемалетдинов, 69), Чорлука, Игнатьев, Миранчук (Рыбчинский, 81), Баринов, Миранчук, Крыховяк, Серкейра, Эдер (Смолов, 62).

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