"Зенит" разгромил "Нижний Новгород" на своем поле в РПЛ
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
"Зенит" на своем поле обыграл "Нижний Новгород" в матче 15-го тура РПЛ.
"Зенит" - "Нижний Новгород" - 5:1
Голы: Малком, 23 - 1:0, Дзюба, 34 - 2:0, Козлов, 39 - 2:1, Дзюба, 45 - 3:1, Дзюба, 59 - 4:1, Чистяков, 87 - 5:1.
"Зенит" - Кержаков, Караваев (Оздоев, 59), Ловрен, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 59), Дуглас Сантос (Сутормин, 59), Ерохин (Азмун, 72), Мостовой, Вендел (Барриос, 67), Дзюба, Малком.
"Нижний Новгород" - Нигматуллин, Козлов (Пенчиков, 73), Кечкеш, Миладинович, Юлдошев, Каккоев (Шарипов, 72), Берковский (Сапета, 77), Могилевец (Горбунов, 29), Бумаль, Сулейманов, Косарев (Масоэро, 46).
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