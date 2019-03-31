"Зенит" обыграл "Оренбург" благодаря голам Азмуна и Ракицкого

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"Зенит" обыграл "Оренбург" благодаря голам Азмуна и Ракицкого

В матче 21-го тура чемпионата России "Зенит" одержал волевую победу над "Оренбургом". В первом тайме счет открыл Алексей Сутормин. Но во второй половине победу петербургскому клубу принесли дубль Сердара Азмуна и гол Ярослава Ракицкого.

"Зенит" – "Оренбург" - 3:1 (0:1)
Голы: Сутормин, 33 - 0:1, Азмун, 48 - 1:1, Ракицкий, 81 - 2:1, Азмун, 88 - 3:1

"Зенит": Лунев, Иванович, Анюков, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ригони (Мак, 72), Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси (Нобоа, 87).

"Оренбург": Фролов, Бегич, Терехов, Ойеволе, Козлов, Афонин, Бреев (Козлов, 84), Мишкич, Малых, Деспотович (Галаджан, 66), Сутормин (Чуканов, 73)

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Пьянь

Оренбург дежурно отдал три очка Зениту. Газпромовское дерби "интригующее" и беспощадное.

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