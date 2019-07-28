"Зенит" обыграл "Оренбург", одержал третью победу на старте сезона

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"Зенит" обыграл "Оренбург", одержал третью победу на старте сезона

В матче 3-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде обыграл "Оренбург". Победу петербургскому клубу принесли голы Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.

Благодаря победе "Зенит" вышел на чистое первое место в Российской Премьер-Лиге, набрав девять очков. "Оренбург", проиграв три матча из трех, находится в зоне вылета на 15-м месте.

"Оренбург" – "Зенит" - 0:2 (0:1)
Голы: Азмун, 1 - 0:1, Дзюба, 55 (с пенальти) - 0:2

"Оренбург": Довбня, Малых (Зотов, 46), Козлов, Шахов, Сиваков, Рикарду Алвеш, Мишкич, Кулишев (Галаджан, 69), Терехов, Деспотович, Чуканов (Фамейе, 65).

"Зенит": Лунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Терентьев (Маммана, 72), Оздоев, Сутормин, Барриос, Азмун (Ерохин, 69), Дзюба (Жирков, 78), Дриусси.

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