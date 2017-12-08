"Зенит" обыграл "Реал Сосьедад" и финишировал первым в своей группе

"Зенит" и "Реал Сосьедад" уже давно вышли в плей-офф Лиги Европы, командам оставалось лишь определить, кто же из них займет первое место в группе, россиянам достаточно было сыграть вничью, испанцам же было необходимо брать реванш за поражение в Санкт-Петербурге.

Баски с первых минут бросились вперед, стараясь забить быстрый гол, уже на седьмой минуте Смольников едва не срезал мяч в собственные ворота после навеса Одриосолы, однако "Зенит" спасла перекладина. Следом уже Прието расстреливал с нескольких метров ворота "Зенита" после продолжительной атаки "Реал Сосьедада", но из выгоднейшей позиции не попал в створ. Питерцы же на первых минутах были вынуждены сконцентрироваться на обороне и об атаке не помышляли. Испанцы же продолжили бомбардировку ворот Лодыгина, на 13 минуте Юрий отбил мяч после отличного дальнего выстрела Ильяраменди.

Испанцы продолжили наседать на ворота "Зенита", Лодыгин снова вступил в игру после удара головой от Фернандеша, а Янузай с дальней дистанции пробил мимо. Россияне же все это время молчали, а затем свое веское слово сказали Ригони и Ерохин. Аргентинец пробежал по флангу, обыграл Мартинеса, а затем пробил по воротам – Рулли неудачно отбил мяч перед собой, а Ерохин тут же добил его в сетку. Первый опасный момент у ворот испанцев завершился голом. Тут же баски снова организовали атаку, заработали очередной угловой. Стандарты испанцы исполняли очень часто, за весь матч они подали 15 угловых, очень много моментов возникало именно после их розыгрышей. В конце первого тайма Оярсабаль пробил в штангу после навеса с левого края. Также в первой половине игры опасно пробивал Родригес.

Во втором тайме баскам все же улыбнулась удача: Янузай разобрался на фланге с Кришито, а затем прострелил в центр, где Виллиан в падении дотянулся до мяча, протолкнув его в ворота. Хозяева намеревались продолжить начатое, но тут же их остудил красивый гол Ивановича, который пробил через себя ножницами после навеса Кузяева. В целом, "Зенит" сегодня реализовал практически все моменты, в концовке басков добил Паредес, который эффектно обыграл в чужой штрафной нескольких соперников и отправил мяч в правый угол.

"Зенит" выиграл уверенно по счету, хотя остались вопросы по игре, тем не менее, главное – это первое место в группе. Осталось дождаться жеребьевки.

"Реал Сосьедад" - "Зенит" 1:3

Голы: Ерохин, 35 – 0:1; Виллиан, 58 – 1:1; Иванович, 64 – 1:2; Паредес, 84 – 1:3

"Реал Сосьедад": Рульи, Одриосола, Льоренте, Мартинес, Родригес (Де ла Белья, 61), Прието, Ильярраменди, Сурутуса (Каналес, 68) , Янузай, Виллиан, Оярсабаль (Хуанми, 58)

"Зенит": Лодыгин, Смольников (Жирков, 62), Мевля, Иванович, Кришито, Краневиттер, Нобоа (Кузяев, 62), Ерохин, Полоз (Паредес, 76), Кокорин, Ригони

Вячеслав Горбачев

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