"Зенит" обыграл "Русенборг" благодаря хет-трику Ригони

"Зенит" в третьем туре Лиги Европы встретился с "Русенборгом", противостояние с норвежцами очень важное с точки зрения досрочного выхода в 1/16 финала турнира, поэтому команде Манчини нужно было настроиться и провести хороший матч. Игроки не стали откладывать дело в долгий ящик, забив уже на первой минуте. После перепасовки Кришито и Кокорина на левом фланге последовала подача в центр от итальянца, там Ригони оторвался от Мелинга и вколотил мяч в сетку.

"Зенит" забил быстрый гол, после чего на поле некоторое время практически ничего не происходило. "Русенборгу" потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя, а затем он навязал "Зениту" вязкую игру. Питерцы же отвечали прессингом, не давая норвежцам нормально строить свои атаки. Лишь ближе к середине тайма "Русенборг" отметился несколькими атаками, которые завершились ударами Адегбенро и Бендтнера, к опасным эти моменты можно было отнести лишь с натяжкой.

У "Зенита" активно действовал Ригони, раз за разом переигрывавший Мелинга, именно ему сегодня было предначертано стать героем встречи. В первом тайме моментов практически не было, можно вспомнить только мощнейший выстрел Паредеса после розыгрыша углового. Все самое интересное же произошло во второй половине.

"Зенит" сразу же прижал "Русенборг" к их воротам, начав бомбардировку владений Хансена. На 50 минуте Дриусси воспользовался пасом Кришито и пробил в ближний угол – вратарь отбил мяч на угловой, следом Себастьян выстрелил после скидки Ригони, заставив вратаря снова вступить в игру. Не прошло минуты, как Дриусси уже выступил в качестве ассистента, вернув должок Ригони, но Эмилиано с десяти метров пробил мимо. Проходит еще одна минута, и уже Кокорин ворвался в штрафную соперника с фланга, выждал паузу, а затем отдавал пас в свободную зону на набегавшего Кузяева, но тому в последний момент помешал Тронсенд. Мяч улетел на угловой, после подачи которого Дриусси пробил под перекладину – Хансен продемонстрировал свою реакцию в очередной раз.

Еще через три минуты Ригони получил мяч от защитника "Русенборга", вывалился на ворота, но пробил над перекладиной. Оборона гостей трещала по швам, гол бы лишь вопросом времени, и на 67 минуте Ригони счет удвоил. Паредес забросил мяч в штрафную, а Эмилиано перебросил Хансена. Через шесть минут защитник "Русенборга" помог аргентинцу оформить хет-трик, отдав пас назад. Ригони принял мяч и легко переиграл Хансена.

Гостей хватило лишь на гол престижа, который в концовке забил Хелланд.

"Зенит" – "Русенборг" 3:1

Голы: Ригони, 1 – 1:0; Ригони, 67 – 2:0; Ригони, 73 – 3:0; Хелланд, 89 – 3:1

"Зенит": Лунев, Мевля, Иванович, Маммана, Кришито, Паредес (Нобоа, 83), Краневиттер, Кузяев, Ригони, Дриуси (Ерохин, 63), Кокорин (Полоз, 86).

"Русенборг": Хансен, Хеденстад (Герсбах, 82), Мелинг, Региниуссен, Йенсен, Конрадсен, Бендтнер, Тронден (Лундемо, 80), Расмуссен, Адегбенро (Хелланд, 81).

Вячеслав Горбачев

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