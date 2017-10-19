"Зенит" обыграл "Русенборг" благодаря хет-трику Ригони
"Зенит" в третьем туре Лиги Европы встретился с "Русенборгом", противостояние с норвежцами очень важное с точки зрения досрочного выхода в 1/16 финала турнира, поэтому команде Манчини нужно было настроиться и провести хороший матч. Игроки не стали откладывать дело в долгий ящик, забив уже на первой минуте. После перепасовки Кришито и Кокорина на левом фланге последовала подача в центр от итальянца, там Ригони оторвался от Мелинга и вколотил мяч в сетку.
"Зенит" забил быстрый гол, после чего на поле некоторое время практически ничего не происходило. "Русенборгу" потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя, а затем он навязал "Зениту" вязкую игру. Питерцы же отвечали прессингом, не давая норвежцам нормально строить свои атаки. Лишь ближе к середине тайма "Русенборг" отметился несколькими атаками, которые завершились ударами Адегбенро и Бендтнера, к опасным эти моменты можно было отнести лишь с натяжкой.
У "Зенита" активно действовал Ригони, раз за разом переигрывавший Мелинга, именно ему сегодня было предначертано стать героем встречи. В первом тайме моментов практически не было, можно вспомнить только мощнейший выстрел Паредеса после розыгрыша углового. Все самое интересное же произошло во второй половине.
"Зенит" сразу же прижал "Русенборг" к их воротам, начав бомбардировку владений Хансена. На 50 минуте Дриусси воспользовался пасом Кришито и пробил в ближний угол – вратарь отбил мяч на угловой, следом Себастьян выстрелил после скидки Ригони, заставив вратаря снова вступить в игру. Не прошло минуты, как Дриусси уже выступил в качестве ассистента, вернув должок Ригони, но Эмилиано с десяти метров пробил мимо. Проходит еще одна минута, и уже Кокорин ворвался в штрафную соперника с фланга, выждал паузу, а затем отдавал пас в свободную зону на набегавшего Кузяева, но тому в последний момент помешал Тронсенд. Мяч улетел на угловой, после подачи которого Дриусси пробил под перекладину – Хансен продемонстрировал свою реакцию в очередной раз.
Еще через три минуты Ригони получил мяч от защитника "Русенборга", вывалился на ворота, но пробил над перекладиной. Оборона гостей трещала по швам, гол бы лишь вопросом времени, и на 67 минуте Ригони счет удвоил. Паредес забросил мяч в штрафную, а Эмилиано перебросил Хансена. Через шесть минут защитник "Русенборга" помог аргентинцу оформить хет-трик, отдав пас назад. Ригони принял мяч и легко переиграл Хансена.
Гостей хватило лишь на гол престижа, который в концовке забил Хелланд.
"Зенит" – "Русенборг" 3:1
Голы: Ригони, 1 – 1:0; Ригони, 67 – 2:0; Ригони, 73 – 3:0; Хелланд, 89 – 3:1
"Зенит": Лунев, Мевля, Иванович, Маммана, Кришито, Паредес (Нобоа, 83), Краневиттер, Кузяев, Ригони, Дриуси (Ерохин, 63), Кокорин (Полоз, 86).
"Русенборг": Хансен, Хеденстад (Герсбах, 82), Мелинг, Региниуссен, Йенсен, Конрадсен, Бендтнер, Тронден (Лундемо, 80), Расмуссен, Адегбенро (Хелланд, 81).
Вячеслав Горбачев
Также читайте: В первом матче украино-немецкого противостояния "Заря" переигрывает "Герту" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тиаго Силва близок к возвращению в строй
-
Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе
-
Коулмэн может остаться у руля сборной Уэльса
-
Бенатиа не сыграет с "Ювентусом"
-
Орлов несогласен с критикой Путина в адрес "Зенита"
-
Сколари покинет "Гуанчжоу Эвергранд"
-
Клопп поделился ожиданиями от матча с "Тоттенхэмом"
-
Ньоэре признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
-
Марлосу заплатили за принятие украинского гражданства
-
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с Бюрки
-
ФИФА призвали смягчить правило смены футбольного гражданства
-
"Спартак" летом хотел подписать Дзаппакосту, Бруно Переса и Диего Косту
-
Блаттер посетит ЧМ-2018
-
ПСЖ стал автором уникального достижения
-
"Зенит" куражится, "Локо" держит курс: итоги и символическая сборная 3-го тура Лиги Европы
-
Опубликована команда недели в Лиге Европы
-
Драка во время матча "Эвертон" - "Лион"
-
Вальверде просит купить центрального защитника
-
"Милан" нацелился на хавбека "Реала"
-
Сенников: "Жду от сборной лучшего результата на Чемпионате Мира в ее истории"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Славия Прага
|3
|5
|2
|Вильярреал
|3
|5
|3
|Астана
|3
|4
|4
|Маккаби Тель-Авив
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|3
|7
|2
|Янг Бойз
|3
|3
|3
|Партизан
|3
|2
|4
|Шкендербеу
|3
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|Лудогорец
|3
|7
|2
|Брага
|3
|6
|3
|Хоффенхайм
|3
|3
|4
|Истанбул ББ
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|3
|7
|2
|АЕК
|3
|5
|3
|Риека
|3
|3
|4
|Аустрия Вена
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|3
|7
|2
|Лион
|3
|5
|3
|Аполлон
|3
|2
|4
|Эвертон
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|3
|5
|2
|Копенгаген
|3
|3
|3
|Шериф
|3
|3
|4
|Злин
|3
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Стяуа Бухарест
|3
|9
|2
|Виктория Плзень
|3
|3
|3
|Лугано
|3
|3
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|3
|3
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|3
|9
|2
|БАТЭ
|3
|4
|3
|Црвена Звезда
|3
|4
|4
|Кельн
|3
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|3
|7
|2
|Марсель
|3
|6
|3
|Коньяспор
|3
|3
|4
|Витория Гимарайнш
|3
|1
|Группа J
|М
|О
|1
|Эстерсунд ФК
|3
|7
|2
|Заря Луганск
|3
|6
|3
|Атлетик Бильбао
|3
|2
|4
|Герта
|3
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|3
|9
|2
|Ницца
|3
|6
|3
|Витесс
|3
|1
|4
|Зульте-Варегем
|3
|1
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|2
|Реал Сосьедад
|3
|6
|3
|Русенборг
|3
|3
|4
|Вардар
|3
|0