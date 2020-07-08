"Зенит" обыграл "Сочи" в матче РПЛ

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"Зенит" обыграл "Сочи" в матче РПЛ

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" добился волевой победы над "Сочи" со счетом 2:1. В начале встречи счет открыл Заболотный, но затем победу хозяевам принесли голы Малкома и Сердара Азмуна.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России и уже гарантировал себе чемпионский титул. "Сочи" остался на 11-й позиции.

"Зенит" – "Сочи" - 2:1 (1:1)
Голы: Заболотный, 5 - 0:1, Малком, 33 - 1:1, Азмун, 76 - 2:1

"Зенит": Кержаков, Осорио, Смольников (Караваев, 65), Ракицкий, Жирков, Мусаев (Дуглас Сантос, 45), Барриос, Сутормин, Малком, Дзюба, Дриусси (Азмун, 65).

"Сочи": Джанаев, Заика, Маргасов, Миладинович, Цаллагов, Набиуллин, Бурмистров, Мевля, Кокорин, Заболотный (Карапетян, 80), Полоз (Боковой, 68).

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