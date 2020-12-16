"Зенит" обыграл "Спартак" и отправился на зимний перерыв в качестве лидера РПЛ

Теги спартак москвазенит санкт-петербург

"Зенит" обыграл "Спартак" и отправился на зимний перерыв в качестве лидера РПЛ

В рамках 19-го тура РПЛ "Зенит" одержал победу над "Спартаком".

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Спартак" на 6 очков. Напомним, что после этого тура РПЛ уходит на зимний перерыв.

"Зенит" - "Спартак" 3:1

Голы: Азмун, 8 - 1:0, Ловрен (аг), 22 - 1:1, Ракицкий, 73 - 2:1, Дзюба, 90 - 3:1

"Зенит": Лунев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос (Жирков, 68), Оздоев, Сутормин, Барриос, Вендел (Кузяев, 81), Малком (Дриусси, 81), Азмун (Ерохин, 88), Дзюба.

"Спартак": Максименко, Жиго, Джикия (Гапонов, 87), Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Мозес, Бакаев (Кутепов, 68), Понсе, Ларссон.      

Читайте также: "Сочи" победил "Динамо" в домашнем матче. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Тедеско отказался продлевать контракт со "Спартаком"

Тедеско отказался продлевать контракт со "Спартаком"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов