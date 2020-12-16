"Зенит" обыграл "Спартак" и отправился на зимний перерыв в качестве лидера РПЛ
В рамках 19-го тура РПЛ "Зенит" одержал победу над "Спартаком".
"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Спартак" на 6 очков. Напомним, что после этого тура РПЛ уходит на зимний перерыв.
"Зенит" - "Спартак" 3:1
Голы: Азмун, 8 - 1:0, Ловрен (аг), 22 - 1:1, Ракицкий, 73 - 2:1, Дзюба, 90 - 3:1
"Зенит": Лунев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос (Жирков, 68), Оздоев, Сутормин, Барриос, Вендел (Кузяев, 81), Малком (Дриусси, 81), Азмун (Ерохин, 88), Дзюба.
"Спартак": Максименко, Жиго, Джикия (Гапонов, 87), Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Мозес, Бакаев (Кутепов, 68), Понсе, Ларссон.
Читайте также: "Сочи" победил "Динамо" в домашнем матче. | http://soccernews.ru
главное
-
"Ювентус" потерял очки в матче с "Аталантой"
-
ОМОН вмешался в конфликт между фанатами "Зенита" и "Спартака"
-
Билича уволили из "Вест Бромвича"
-
Аршавин отреагировал на информацию о возможном увольнении Медведева из "Зенита"
-
Что посмотреть сегодня? Битва лидеров в Англии и еще 4 матча, на которые стоит обратить внимание
Лента новостей
-
Семак прокомментировал отказ Тедеско продлевать контракт со "Спартаком"
-
"В одну калитку": Дзюба - о матче против "Спартака"
-
Семак прокомментировал победу над "Спартаком"
-
"Лилль" одолел "Дижон" и другие результаты 15-го тура французской Лиги 1
-
Тедеско отказался продлевать контракт со "Спартаком"
-
"Арсенал" поделил очки с "Саутгемптоном", "Лестер" уступил "Эвертону"
-
"Заслуженное поражение": Тедеско прокомментировал результат матча с "Зенитом"
-
"Шальке" проиграл "Фрайбургу" в матче Бундеслиги
-
"Ювентус" потерял очки в матче с "Аталантой"
-
"Спартак" не отпустил Кокорина в отпуск
-
"Зенит" обыграл "Спартак" и отправился на зимний перерыв в качестве лидера РПЛ
-
РПЛ отреагировала на стычку фанатов на матче "Зенит" - "Спартак"
-
Аршавин оценил игру "Спартака" в первом тайме матча против "Зенита"
-
Эллардайс возглавил "Вест Бромвич"
-
ОМОН вмешался в конфликт между фанатами "Зенита" и "Спартака"
-
Аршавин назвал главную слабость "Спартака"
-
Зе Луиш вылечился от коронавируса и завтра перенесет операцию
-
Экс-игрок "Ахмата" рассказал, какие подарки Кадыров делал футболистам
-
"Сочи" победил "Динамо" в домашнем матче
-
"Ротор" одержал победу над тульским "Арсеналом"