"Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России

В матче 1/2 финала Кубка России петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1 и завоевал путевку в финал. Победу "Зениту" принесли голы Артема Дзюбы и Далера Кузяева. В составе "красно-белых" отличился Александр Соболев.

"Зенит" Санкт-Петербург – "Спартак" Москва - 2:1 (2:1)

Голы: Дзюба, 24 (с пенальти) - 1:0, Соболев, 45+1 - 1:1, Кузяев, 45+3 - 2:1

"Зенит": Кержаков, Ракицкий, Иванович, Караваев (Осорио, 77), Жирков, Кузяев, Барриос, Малком, Дуглас Сантос (Оздоев, 62), Азмун, Дзюба.

"Спартак": Максименко, Маслов, Джикия, Айртон, Жиго, Умяров (Тил, 70), Бакаев, Крал, Гапонов (Рассказов, 53), Соболев, Ларссон.

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