"Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России
В матче 1/2 финала Кубка России петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1 и завоевал путевку в финал. Победу "Зениту" принесли голы Артема Дзюбы и Далера Кузяева. В составе "красно-белых" отличился Александр Соболев.
"Зенит" Санкт-Петербург – "Спартак" Москва - 2:1 (2:1)
Голы: Дзюба, 24 (с пенальти) - 1:0, Соболев, 45+1 - 1:1, Кузяев, 45+3 - 2:1
"Зенит": Кержаков, Ракицкий, Иванович, Караваев (Осорио, 77), Жирков, Кузяев, Барриос, Малком, Дуглас Сантос (Оздоев, 62), Азмун, Дзюба.
"Спартак": Максименко, Маслов, Джикия, Айртон, Жиго, Умяров (Тил, 70), Бакаев, Крал, Гапонов (Рассказов, 53), Соболев, Ларссон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22