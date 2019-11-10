"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и увеличил отрыв в РПЛ
В матче 16-го тура чемпионата России петербургский "Зенит" в гостях обыграл тульский "Арсенал" со счетом 1:0. Победу клубу из Санкт-Петербурга принес гол иранского нападающего Сердара Азмуна.
Благодаря победе "Зенит" упрочил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть очков. "Арсенал" остался на седьмой позиции.
"Арсенал" Тула – "Зенит" Санкт-Петербург - 0:1 (0:0)
Гол: Азмун, 63 - 0:1
"Арсенал": Шамов, Альварес, Беляев, Григалава, Бауэр, Ткачев, Костадинов, Горбатенко, Чаушич (Ломовицкий, 48), Кангва, Денисов.
"Зенит": Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Жирков (Сутормин, 79), Оздоев, Барриос, Ерохин (Дриусси, 46), Иванович, Азмун, Дзюба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|16
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|15
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|15
|13