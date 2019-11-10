"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и увеличил отрыв в РПЛ

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"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и увеличил отрыв в РПЛ

В матче 16-го тура чемпионата России петербургский "Зенит" в гостях обыграл тульский "Арсенал" со счетом 1:0. Победу клубу из Санкт-Петербурга принес гол иранского нападающего Сердара Азмуна.

Благодаря победе "Зенит" упрочил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть очков. "Арсенал" остался на седьмой позиции.

"Арсенал" Тула – "Зенит" Санкт-Петербург - 0:1 (0:0)
Гол: Азмун, 63 - 0:1

"Арсенал": Шамов, Альварес, Беляев, Григалава, Бауэр, Ткачев, Костадинов, Горбатенко, Чаушич (Ломовицкий, 48), Кангва, Денисов.

"Зенит": Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Жирков (Сутормин, 79), Оздоев, Барриос, Ерохин (Дриусси, 46), Иванович, Азмун, Дзюба.

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