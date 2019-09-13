"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ
"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" в матче 9-го тура чемпионата России. Встреча проходила на стадионе "Газпром Арена".
В составе победителей голами отметились форвард Артем Дзюба и полузащитники Себастья Дриусси, реализовавший пенальти, и Олег Шатов. Единственный гол гостей забил хавбек Кантемир Берхамов.
"Зенит" - "Арсенал" (Тула) - 3:1 (1:0)
Голы: Дзюба, 5 - 1:0, Берхамов, 56 - 1:1, Дриусси, 66 (пенальти) - 2:1, Шатов, 88 - 3:1.
"Зенит": Лунев, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Караваев, 90), Барриос, Кузяев (Шатов, 71), Иванович, Дзюба, Азмун (Ерохин, 75), Дриусси.
"Арсенал" Тула: Левашов, Бауэр, Григалава, Беляев, Денисов, Берхамов (Комбаров, 64), Ткачев, Кангва, Костадинов, Альварес (Володько, 15), Луценко.
По итогам этого матча "Зенит" с 20 баллами возглавляет турнирную таблице РПЛ.
Напомним, 17 сентября "Зенит" сыграет в гостях с "Лионом" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи - 19:55 (мкс).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4