"Зенит" обыграл "Урал" благодаря голам легионеров
Петербургский "Зенит" в товарищеском матче обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:2. Победу питерцам принесли голы иностранных игроков - Малкома, Сердара Азмуна и Вендела. В составе екатеринбургского клуба дублем отметился Андрей Егорычев. Матч проходит в формате 3 тайма по 40 минут.
"Зенит" - "Урал" - 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
Голы: Егорычев, 37 - 0:1, Малком, 43 - 1:1, Егорычев, 46 - 1:2, Азмун, 49 - 2:2, Вендел, 57 - 3:2
"Зенит" (стартовый состав): Одоевский, Ловрен, Хотулев, Сантос, Сутормин, Барриос, Вендел, Кузяев, Мостовой, Малком, Азмун.
"Урал" (стартовый состав): Помазун, Рыков, Кулаков, Герасимов, Калинин, Егорычев, Бикфалви, Мишкич, Йовичич, Погребняк, Ибрахимай.
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