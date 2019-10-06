"Зенит" обыграл "Урал" в рамках 12-го тура РПЛ

Теги зенит санкт-петербургурал

"Зенит" обыграл "Урал" в рамках 12-го тура РПЛ

"Зенит" обыграл "Урал" в рамках 12-го тура чемпионата России.

Счет был открыт защитником сине-бело-голубых Браниславом Ивановичем на 3-й минуте. Также в составе победителей голами отметились и Сердар Озмун и Магомед Оздоев. 

"Зенит" - "Урал" - 3:1 (2:0)

Голы: Иванович, 3 - 1:0, Оздоев, 27 - 2:0, Шатов, 58 (автогол) - 1:2, Азмун, 63 - 1:3.

"Урал": Баклов, Меркулов, Поляков, Кулаков, Ароян, Димитров (Ильин, 51), Аугустыняк, Эль-Кабир (Насыров, 89), Емельянов (Егорычев, 55), Бикфалви, Погребняк.

"Зенит": Кержаков, Маммана (Шатов, 14), Иванович, Осорио, Жирков (Ерохин, 65), Караваев, Оздоев, Дуглас Сантос, Азмун (Мак, 83), Дзюба, Дриусси.

"Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 баллов, у "Урала" 14 очков и 9 строчка.

19 октября "Зенит" в рамках 13-го тура чемпионата России сыграет с "Ростовом". "Урал" в этот же день встретится с "Тамбовом".

Не пропустите: Погребняк: "Просто отвратительно начали матч с "Зенитом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" поборется с "Манчестер Юнайтед" за лучшего бомбардира РПЛ

"Арсенал" поборется с "Манчестер Юнайтед" за лучшего бомбардира РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 11 25
4 Краснодар Краснодар 11 23
5 Ростов Ростов 11 23
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 11 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов