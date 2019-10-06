"Зенит" обыграл "Урал" в рамках 12-го тура РПЛ

"Зенит" обыграл "Урал" в рамках 12-го тура чемпионата России.

Счет был открыт защитником сине-бело-голубых Браниславом Ивановичем на 3-й минуте. Также в составе победителей голами отметились и Сердар Озмун и Магомед Оздоев.

"Зенит" - "Урал" - 3:1 (2:0)

Голы: Иванович, 3 - 1:0, Оздоев, 27 - 2:0, Шатов, 58 (автогол) - 1:2, Азмун, 63 - 1:3.

"Урал": Баклов, Меркулов, Поляков, Кулаков, Ароян, Димитров (Ильин, 51), Аугустыняк, Эль-Кабир (Насыров, 89), Емельянов (Егорычев, 55), Бикфалви, Погребняк.

"Зенит": Кержаков, Маммана (Шатов, 14), Иванович, Осорио, Жирков (Ерохин, 65), Караваев, Оздоев, Дуглас Сантос, Азмун (Мак, 83), Дзюба, Дриусси.

"Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 баллов, у "Урала" 14 очков и 9 строчка.

19 октября "Зенит" в рамках 13-го тура чемпионата России сыграет с "Ростовом". "Урал" в этот же день встретится с "Тамбовом".

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