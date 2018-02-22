"Зенит" обыгрывает "Селтик" после первого тайма со счетом 2:0

Завершился первый тайм ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Селтиком".

После первой половины российский клуб выигрывает со счетом 2:0, что позволяет ему пройти в следующий раунд турнира.

Голы забили Бранислав Иванович и Далер Кузяев.

Напомним, что в первой встрече шотландцы выиграли 1:0.

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