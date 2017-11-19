"Зенит" одержал 200-ю победу на своем поле в чемпионатах России

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" одержал 200-ю победу на своем поле в чемпионатах России

В матче 17-го тура чемпионата России "Зенит" разгромил "Тосно" со счетом 5:0.

Эта победа стала 200-й для питерского клуба на своем поле в поединках Премьер-лиги.

По этому показателю "Зенит" занимает четвертое место. Чаще дома побеждали только "Локомотив" (225), ЦСКА (238) и "Спартак" (259).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 17 36
2 Зенит Санкт-Петербург 17 33
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 17 24
9 Ахмат 17 22
10 Рубин 17 20
11 Ростов 17 19
12 Амкар 17 18
13 Тосно 17 17
14 Динамо Москва 17 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
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