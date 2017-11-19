"Зенит" одержал 200-ю победу на своем поле в чемпионатах России

В матче 17-го тура чемпионата России "Зенит" разгромил "Тосно" со счетом 5:0.

Эта победа стала 200-й для питерского клуба на своем поле в поединках Премьер-лиги.

По этому показателю "Зенит" занимает четвертое место. Чаще дома побеждали только "Локомотив" (225), ЦСКА (238) и "Спартак" (259).

Не пропустите: Дзюба провел 100-й матч за "Зенит". http://soccernews.ru