"Зенит" одержал феерическую победу над "Рубином"
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле обыграл казанский "Рубин" со счетом 3:2.
Победу хозяевам принесли голы Юри Алберто, Алексея Сутормина и Ивана Сергеева. В составе гостей дублем отметился Виталий Лисакович.
"Зенит", набрав 41 очко, лидирует в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 22 очками остался на 11-й позиции.
"Зенит" – "Рубин" - 3:2 (0:0)
Голы: Юри Алберто, 48 - 1:0, Сутормин, 55 (с пенальти) - 2:0, Лисакович, 61 - 2:1, Лисакович, 67 - 2:2, Сергеев, 90+2 - 3:2
"Зенит": Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Круговой (Ерохин, 84), Сутормин (Мостовой, 75), Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Малком, Юри Алберто (Сергеев, 74).
"Рубин": Дюпин, Самошников, Бегич, Тальби, Дрейер (Зуев, 72), Ломовицкий (Уремович, 72), Кварацхелия (Бакаев, 71), Хакшабанович, Кучаев (Апшацев, 84), Мусаев, Лисакович (Онугха, 72).
Удаление: Мусаев (78).
Не пропустите: В "Зените" объяснили, почему Ракицкий не сыграл с "Рубином". http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Зенит" одержал феерическую победу над "Рубином"
-
1
"Спартак" исключен из Лиги Европы
-
Сборная России отстранена от участия во всех турнирах ФИФА и УЕФА
-
1
ФИФА хочет отстранить сборные России от всех международных соревнований
-
В "Зените" объяснили, почему Ракицкий не сыграет с "Рубином"
-
Роналду потерял огромную сумму на продаже квартиры в Нью-Йорке
-
В Госдуме России оценили шансы на исключение "Спартака" из Лиги Европы
-
СМИ узнали, почему "Реал" ведёт переговоры только с Мбаппе
-
Ирландия присоединилась к бойкоту матчей против сборной России
-
1
Колосков отреагировал на возможное исключение "Спартака" из Лиги Европы
-
Рамос может перебраться в МЛС
-
Мбаппе может остаться в ПСЖ: названа причина
-
Сборная Швейцарии намерена бойкотировать матчи с Россией
-
Медведев назвал главную цель "Зенита"
-
УЕФА готовится исключить "Спартак" из Лиги Европы
-
2
Источник: Абрамович примет участие в переговорах между Россией и Украиной
-
Агент Миранчука сообщил о восстановлении игрока
-
Дуглас Сантос высказался о неудачных выступлениях "Зенита" в еврокубках
-
Хадсон-Одои высказался об эмоциях Тухеля
-
Президент "Лиона" мечтает вернуть Бензема