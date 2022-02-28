"Зенит" одержал феерическую победу над "Рубином"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле обыграл казанский "Рубин" со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Юри Алберто, Алексея Сутормина и Ивана Сергеева. В составе гостей дублем отметился Виталий Лисакович.

"Зенит", набрав 41 очко, лидирует в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин" с 22 очками остался на 11-й позиции.

"Зенит" – "Рубин" - 3:2 (0:0)

Голы: Юри Алберто, 48 - 1:0, Сутормин, 55 (с пенальти) - 2:0, Лисакович, 61 - 2:1, Лисакович, 67 - 2:2, Сергеев, 90+2 - 3:2

"Зенит": Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Круговой (Ерохин, 84), Сутормин (Мостовой, 75), Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Малком, Юри Алберто (Сергеев, 74).

"Рубин": Дюпин, Самошников, Бегич, Тальби, Дрейер (Зуев, 72), Ломовицкий (Уремович, 72), Кварацхелия (Бакаев, 71), Хакшабанович, Кучаев (Апшацев, 84), Мусаев, Лисакович (Онугха, 72).

Удаление: Мусаев (78).

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