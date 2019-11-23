"Зенит" одержал непростую победу над "Рубином"
В рамках 17-го тура РПЛ питерский "Зенит" в гостях одолел "Рубин".
"Сине-бело-голубые" обыграли соперника благодаря голам Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы, у казанцев отличился Евгений Марков.
"Рубин" – "Зенит" - 1:2
Голы: Азмун, 8 - 0:1, Марков, 66 - 1:1, Дзюба, 79 - 1:2.
"Рубин": Дюпин, Уремович, Поярков (Денисов, 78), Плиев, Данченко (Кварацхелия, 59), Подберезкин, Коновалов, Могилевец, Сорокин, Марков (Кьяртанссон, 82), Микелтадзе.
"Зенит": Кержаков, Иванович, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун (Ерохин, 87), Дзюба, Дриусси (Сутормин, 75).
Набрав три очка, "Зенит" вернул 5-очковое преимущество над "Локомотивом", а "Рубин" оказался в зоне вылета.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|17
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Ахмат
|17
|18
|11
|Уфа
|16
|18
|12
|Динамо Москва
|16
|18
|13
|Крылья Советов
|16
|18
|14
|Рубин
|16
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|16
|13