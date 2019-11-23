"Зенит" одержал непростую победу над "Рубином"

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"Зенит" одержал непростую победу над "Рубином"

В рамках 17-го тура РПЛ питерский "Зенит" в гостях одолел "Рубин".

"Сине-бело-голубые" обыграли соперника благодаря голам Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы, у казанцев отличился Евгений Марков.

"Рубин" – "Зенит" - 1:2

Голы: Азмун, 8 - 0:1, Марков, 66 - 1:1, Дзюба, 79 - 1:2.

"Рубин": Дюпин, Уремович, Поярков (Денисов, 78), Плиев, Данченко (Кварацхелия, 59), Подберезкин, Коновалов, Могилевец, Сорокин, Марков (Кьяртанссон, 82), Микелтадзе.

"Зенит": Кержаков, Иванович, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Оздоев, Кузяев, Барриос, Азмун (Ерохин, 87), Дзюба, Дриусси (Сутормин, 75).

Набрав три очка, "Зенит" вернул 5-очковое преимущество над "Локомотивом", а "Рубин" оказался в зоне вылета.

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