"Зенит" одержал победу над "Химками" и возглавил РПЛ

В рамках 13 -го тура РПЛ "Зенит" оказался сильнее "Химок".

Благодаря победе "Зенит" вновь возглавил турнирную таблицу РПЛ. Отметим, что у "Зенита" и "Спартака" одинаковое количество очков, однако питерский клуб лидирует по разнице голов.

"Химки" - "Зенит" 0:2

Голы: Мостовой, 18 - 0:1, Ерохин, 78 - 0:2

"Химки": Лантратов, Гапон (Данилкин, 61), Логашов (Дядюн, 75), Тихий, Идову, Боженов, Глушаков, Кухарчук (Могилевец, 70), Трошечкин (Долгов, 70), Мирзов, Конате.

"Зенит": Кержаков, Ракицкий (Чистяков, 81), Караваев, Ловрен, Жирков, Кузяев, Оздоев, Сутормин (Круговой, 61), Ерохин, Мостовой, Дуглас Сантос.

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