"Зенит" одержал волевую победу над "Дженоа"

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"Зенит" одержал волевую победу над "Дженоа"В товарищеском матче питерский "Зенит" одержал волевую победу над "Дженоа".

"Дженоа" - "Зенит" - 2:3

Голы: Ромуло, 22 - 1:0, Джорджевич, 34 - 1:1, ?, 55 - 2:1, Дриусси, 66 - 2:2, Кузяев, 89 - 2:3.

"Зенит": Лодыгин (Кержаков, 46), Анюков (Смольников, 63), Мевля (Скроботов, 78), Нету (Чернов, 63), Краневиттер (Нобоа, 46), Набиуллин (Иванович, 63), Оздоев (Паредес, 46), Шатов (Заболотный, 46), Эрнани, Джорджевич (Дриусси, 46), Ригони (Кузяев, 63).

Напомним, ведущий игрок "Зенита" хочет перейти в "Милан". | soccernews.ru

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